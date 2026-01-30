En adelanto de fallo, el Fiscal Penal José Antonio Diaz Muro perteneciente al Quinto Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura a cargo de la Fiscal Provincial Victoria Allemant Luna, obtuvo una condena de 16 años y 3 meses de pena privativa de la libertad contra Darlin J. Sernaqué R., Tania E. Gallo C. e Irbin J. Villaseca B., hallados responsables en calidad de coautores por el delito de extorsión agravada, en agravio de C. J. O. C.

En juicio oral el fiscal Díaz Muro logró demostrar con los medios probatorios actuados ante el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Transitorio de Piura, la responsabilidad penal de los acusados, disponiéndose además el pago de una reparación civil de cinco mil soles a favor del agraviado.

Cabe precisar que Darlin J. Sernaqué R., quien cuenta con una sentencia condenatoria previa por robo agravado a 14 años de pena privativa de la libertad, se encuentra recluido en el Establecimiento Penitenciario de Challapalca, en la región Tacna, circunstancia considerada en el proceso judicial.

De esta manera, el Ministerio Público, ratifica su compromiso en la lucha contra el delito de extorsión y en la defensa de los derechos de las víctimas.