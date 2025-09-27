La fiscal provincial Heldy Huaylinos Silva, del Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura, obtuvo que se imponga sentencia condenatoria contra cuatro detenidos en flagrancia con armas de fuego.

Los sentenciados son Francisco Palomino y Jefferson Alama, quienes recibieron una pena de 6 años y 8 meses de prisión; Jonathan Yajahhuanca, condenado a 4 años y 6 meses; y Víctor Salinas, sentenciado a 5 años de pena privativa de la libertad, como autores del delito de tenencia ilegal de armas y municiones.

Todos ellos fueron intervenidos el pasado 21 de septiembre en el Terminal Pesquero José Olaya y sus alrededores por efectivos de la comisaría de Veintiséis de Octubre, quienes, durante el registro, incautaron dos armas de fuego.

Gracias a los elementos de convicción presentados por la fiscal Huaylinos Silva, los investigados reconocieron su responsabilidad en los hechos y se acogieron a la figura de Terminación Anticipada, lo que permitió la rápida emisión de la sentencia. Además de la pena privativa de libertad, los sentenciados deberán pagar 2 000 soles por concepto de reparación civil y quedaron inhabilitados de forma perpetua para portar armas.

Por otro lado, la Fiscalía ha formalizado investigación preparatoria contra Jon Chamba y Jordan Yanayaco, intervenidos el mismo día junto a los anteriores investigados, por la presunta comisión del delito de marcaje y reglaje.

La Fiscalía Penal de Piura continúa trabajando de forma articulada con la Policía Nacional del Perú en la lucha frontal contra la inseguridad ciudadana.