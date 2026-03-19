En una reunión con diversas autoridades, el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Sullana, César Aguilar Cosme, propuso la implementación de mecanismos de coordinación directa para prevenir conflictos electorales y asegurar el normal desarrollo de las Elecciones Generales 2026 que se llevarán a cabo el próximo 12 de abril.

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Durante la sesión, Aguilar planteó establecer canales de comunicación directa entre los responsables de los locales de votación y los fiscales asignados en los colegios. Esta medida busca agilizar la respuesta ante cualquier incidencia legal que surja durante la jornada electoral.

Asimismo, abordaron la identificación de riesgos electorales y la formulación de un mapa de riesgo para las provincias de Sullana, Talara y Ayabaca. Entre los puntos más críticos discutidos se encuentran la situación en Ayabaca donde se informó que la provincia se encuentra en estado de emergencia por intensas lluvias, lo que ha provocado la caída de postes de luz.

Con respecto a la logística Electoral, la ODPE Sullana confirmó la instalación de 1674 mesas de sufragio en 175 locales de votación, distribuidos en 24 distritos y 20 centros poblados, por su parte en cuanto a los servicios y salud, ENOSA Sullana activará cuadrillas de emergencia para garantizar el fluido eléctrico, mientras que la Sub Región de Salud Luciano Castillo pondrá a todo su personal en estado de alerta.

Además, realizaron acuerdos estratégicos, entre los que destacan la coordinación entre la ODPE y el Comando de Operaciones del Norte (CON) para la custodia del material electoral, y el establecimiento de canales de comunicación fluidos entre el sistema electoral y el Ministerio Público.

En la reunión también participaron los titulares del Jurado Electoral Especial de Sullana, Corte Superior de Justicia, Policía Nacional del Perú, Primera Brigada de Caballería del Ejército, Grupo Aéreo Nº 11 de la FAP, entre otras autoridades locales.