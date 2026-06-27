El gobernador regional de Piura, Luis Neyra León, reconoció que la institución solo cuenta con presupuesto para ejecutar obras rutinarias, precisando que carecen de los recursos necesarios para implementar acciones extraordinarias ante la inminente llegada del Fenómeno El Niño Global.

Dijo que ante los recientes pronósticos de la NOAA y el Senamhi, que advierten sobre un evento climático de magnitud “extraordinaria”, la autoridad señaló que los gobiernos subnacionales están atados de manos financieramente, por lo que el tema de la prevención deberá ser asumida en su totalidad por el Ejecutivo mediante el fondo de contingencia nacional.

“Cuando ya vienen este tipo de fenómenos extraordinarios, los gobiernos regionales y los gobiernos locales no tienen presupuesto para intervenir. Antes se hablaba de un nivel 3, 4; ahora se habla de un nivel 5. Entonces, necesitamos el respaldo técnico y presupuestal del gobierno central. (...) tenemos presupuesto para nuestras actividades rutinarias, pero no para extraordinarias”, indicó.

Agregó que el pliego de inversión se encuentra entrampado por la actual coyuntura de transición política, calificando la situación del gobierno central como “un poco paralizada”. No obstante, anunció que en el próximo Consejo de Estado Regional exigirá celeridad en la distribución del fondo de 2,000 millones de dólares anunciado por el Gobierno Central para atender la emergencia en todo el país.

Al ser consultado sobre las proyecciones de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), que estiman la culminación de estas obras definitivas recién para el año 2040, Neyra recordó que dichas competencias fueron retiradas en su momento al Gobierno Regional y enfatizó que, ante la inminencia de las lluvias, solo queda ejecutar tareas de mitigación rápidas, como canales guía en el río, invocando a la unidad de las autoridades.