El gobernador regional de Piura y presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), Luis Neyra, advirtió que la falta de un sistema integral de drenaje pluvial continúa dificultando la respuesta de las ciudades de Piura ante las lluvias asociadas al fenómeno El Niño.

Durante una entrevista con RPP, señaló que la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) dispone de proyectos de drenaje pluvial para Paita, Sullana y Talara. En el caso de Piura, precisó que el perfil del proyecto ya fue aprobado.

De cara a los próximos meses, el gobernador manifestó que espera que la siguiente gestión ejecute las obras de drenaje en Piura, Castilla, Veintiséis de Octubre y Catacaos. Asimismo, cuestionó que la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios no haya impulsado estos proyectos oportunamente.

El gobernador agregó que su gestión está brindando maquinaria a las localidades que lo necesitan, entre ellas Máncora, donde las precipitaciones ocasionaron daños. No obstante, señaló que enfrentan dificultades para abastecer de combustible a estos equipos.

“Tenemos algunos problemas de abastecimiento de combustible, puesto que muchos grifos ya no quieren abastecer a las diferentes instituciones por el término de gestión”, sostuvo.

Neyra indicó que esta situación fue tratada en una reunión con el ministro de Salud, Luis Dyer. En ese sentido, expresó su expectativa de que los trabajos en curso concluyan antes de que termine diciembre.

Sobre las acciones para hacer frente a las lluvias, Neyra resaltó el funcionamiento de los Sistemas Alternativos de Recolección y Evacuación de Aguas Pluviales (Sares), cuya implementación está a cargo del Ministerio de Vivienda (MVCS) y las municipalidades de Piura y Castilla.

“En la última lluvia funcionaron muy bien los SARES. Llovió en la noche y en la mañana ya estaba totalmente seca la ciudad”, indicó.

En ese sentido, Neyra señaló que se estableció un equipo de respuesta rápida encargado de ejecutar las labores de mitigación ante la emergencia.

También dijo que su gestión inició los preparativos frente al fenómeno en febrero. Como parte de las acciones ejecutadas, mencionó los trabajos de descolmatación del dren 1308, que canaliza principalmente las aguas de Castilla, y del dren Sechura, que recibe las aguas de Piura, Castilla y Catacaos.

Además, precisó que el Gobierno Regional de Piura entregó 7 000 galones de combustible a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para que pueda iniciar las labores de descolmatación del río Piura.

“Tuvimos que pagarles a todos los operarios de ANA y a nuestros operarios y a operarios de otras instituciones como la Municipalidad Provincial de Piura por 50 días. Entonces, así se comenzó el trabajo. Yo sé que la transición era difícil, por eso es que tuvimos que poner el hombro, pero eso no sucedió con las gestiones anteriores”, sostuvo.

La autoridad también informó que en Piura se han construido 11 puentes. A estos se suman otros 11 conseguidos mediante gestiones ante el MVCS para las zonas de Tambogrande y Morropón, de los cuales cuatro están próximos a culminarse.