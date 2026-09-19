El Gobierno Regional Piura ha destinado S/ 7 millones 337 mil para la ejecución de 70 fichas técnicas orientadas a la prevención y mitigación de los efectos del Fenómeno El Niño en el sector agropecuario, informó el director regional de Agricultura, Ing. Antonio Valdiviezo Palacios, durante la sesión descentralizada de la Comisión de Gestión de la Modernización del Estado y Contraloría del Congreso de la República, realizada en Piura.

El funcionario detalló que estas intervenciones comprenden un total de 325 kilómetros de canales, así como drenes primarios y secundarios, y permiten beneficiar directamente a 21 mil familias e indirectamente a otras 84 mil. De las 70 fichas técnicas, seis se ejecutan con maquinaria agrícola y 64 mediante mano de obra no calificada. Asimismo, indicó que se cuenta con otras 64 fichas por S/ 4 millones 151 mil, destinadas a los valles del Chira, San Lorenzo, Alto Piura, Bajo Piura y Sechura.

Como parte de las acciones de prevención, Valdiviezo Palacios señaló que se han ejecutado 10 fichas técnicas para la limpieza y descolmatación de canales laterales en el sector de Malingas, con una inversión de S/ 565 mil. Añadió que, con maquinaria de la Dirección Regional de Agricultura, se han identificado alrededor de 30 puntos críticos a lo largo del canal Malingas, de 64 kilómetros, además de realizar labores de mantenimiento en algunos drenes.

En materia de prevención y mitigación, informó también que se han remitido dos paquetes de fichas técnicas al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) para gestionar su financiamiento y se han fortalecido las capacidades de los gobiernos locales. Asimismo, indicó que se ha articulado la cobertura de un seguro agrario catastrófico para las 280 mil hectáreas que conforman la cédula de cultivo de la región, con una cobertura de S/ 280 millones, equivalente a S/ 1,000 por hectárea perdida y S/ 500 por hectárea afectada.

Finalmente, anunció que se encuentra próxima la entrega de S/ 780 mil para la adquisición de 30 mil galones de petróleo, que serán distribuidos entre las seis juntas de usuarios de la región, a razón de 5 mil galones para cada una, con la finalidad de que utilicen su maquinaria en la intervención de drenes primarios y secundarios. Esta cantidad se suma a los 120 mil galones de combustible entregados anteriormente para labores de prevención y mitigación. El director regional recordó además que, al inicio de la gestión, se adquirieron 21 equipos de línea amarilla por S/ 21 millones para atender situaciones de emergencia. De este pool de maquinaria, cinco volquetes vienen apoyando actualmente las labores de descolmatación del río Piura.