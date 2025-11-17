Un grupo de guardacostas de la Marina de Guerra del Perú rescató a un pescador cuando se encontraba en su embarcación en altamar, en la jurisdicción del distrito turístico de Máncora, en la provincia de Talara.

Fue personal de la Comandancia de Operaciones Guardacostas que recibió la alerta de emergencia del encargado de una nave, que un pescador se encontraba mal de salud en altamar.

Ante esto, dispusieron el zarpe de la patrulla marítima Río Quilca, de matrícula PM-207 que, en coordinación con la Capitanía del Puerto de Talara, ejecutaron las acciones de búsqueda y rescate en dicha jurisdicción.

Tras ello, pudieron evacuar al tripulante identificado como Elmer Chinchay García, de 53 años de edad, que estaba en la embarcación pesquera Hermanos Unidos 3, de matrícula TA-28725-BM, cuando esta navegaba en el mar del distrito de Máncora.

El personal de rescate efectuó la evaluación médica preliminar vía comunicación radial a Chinchay, mediante la cual se determinó que el pescador presentaba un cuadro que requería evacuación inmediata.

Posteriormente, el tripulante fue trasladado hasta la bahía de Máncora y en el Desembarcadero Pesquero Artesanal, donde personal de la Capitanía del Puerto de la provincia de Talara y una ambulancia, aguardaban para su traslado a un establecimiento de salud para su inmediata atención médica.