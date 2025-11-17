En un inopinado operativo, los agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) lograron hallar e incautar bolsas con droga y equipos de celulares que estaban camuflados en el ducto del baño, en la tubería del lavatorio y otros lugares de las celdas de unos presos del penal de Piura.

La intervención fue realizada tras la alerta de inteligencia efectuada por el personal de Seguridad.

La verificación minuciosa fue realizada en las celdas 6 del primer piso y 3 del segundo piso del pabellón 4, en las camas, techos, baños, estructuras internas y otros enseres de los ambientes.

Los agentes hallaron en la celda 3, cuatro paquetes de pasta básica de cocaína (PBC). Asimismo, tres celulares marca Nokia con chips de distintos operadores y un cargador artesanal. Todo esto, estaba camuflado en el tubo del lavatorio.

Mientras que en la celda 6, encontraron dos paquetes de PBC, dos más de marihuana y un equipo móvil de la marca Redmi, los cuales estaban escondidos dentro de un ducto del baño del ambiente.

Tras lo encontrado en dichos lugares, los internos Gian Carlos Alejos Castillo, de 36 años, y Alexis Juan Carlos Márquez Juárez, de 25 años, que cumplen sentencias por robo agravado, admitieron su culpabilidad respecto a lo hallado y confiscado por las autoridades del INPE.

Ante esto, ambos reclusos fueron puestos en aislamiento como medida preventiva. Esto, debido a que comprometieron la seguridad del establecimiento de Piura.

Mientras que la droga y los equipos móviles incautados, fueron entregados a las autoridades correspondientes para que realicen las investigaciones del caso.