Sicarios intentaron asesinar a balazos a un hombre que logró escapar e ingresar a una vivienda en el distrito de Bellavista, en la provincia de Sullana.

Ocurrió cerca de las 8:30 de la noche del viernes 14 de noviembre, cuando dos hampones a bordo de una motocicleta, llegaron a la intersección de la transversal Micaela Bastidas, frente al parque conocido como “Los Pateros” en el asentamiento José Carlos Mariátegui.

Según los vecinos, fueron más de cuatro balazos que escucharon de parte de uno de los sicarios que disparó con dirección a un hombre que estaba en una esquina y que radica en dicha zona. Al ver a sus atacantes, logró huir corriendo y meterse a un inmueble.

Aunque los impactos de los proyectiles quedaron registrados en una puerta de metal y otros lugares. Asimismo, los casquillos tirados en dicho lugar.

Los moradores indicaron que, tras ver el ataque, algunas madres cogieron a sus hijos y los metieron a sus viviendas por temor a que una de las balas perdidas le caiga a sus menores o a ellos.

Se supo que los sujetos habrían pretendido atacar o intimidar a un hombre que es conocido como “Dolor”.

Hasta el lugar llegaron los efectivos de la Policía Nacional del Perú y Serenazgo de Bellavista, quienes realizaron las diligencias tras este nuevo ataque registrado en esta zona de Sullana.