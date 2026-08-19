Con el fin de garantizar una movilidad ordenada y reducir las afectaciones a conductores, peatones y comerciantes, la Municipalidad de Piura, a través de la Gerencia de Transporte y Movilidad Urbana, implementará vías alternas y medidas temporales de circulación ante el avance de los trabajos de reconstrucción del centro histórico.

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El subgerente de Tránsito y Movilidad Urbana, Luis Chumacero, informó que próximamente los trabajos llegarán a la intersección de las avenidas Grau y Tacna, donde se iniciará la demolición del pavimento. Para facilitar el tránsito durante esta etapa, se habilitarán nuevas rutas y se modificarán temporalmente algunos sentidos de circulación.

Una será el ingreso hacia la plaza de Armas por la calle Huancavelica. Además, la calle Junín funcionará temporalmente en sentido de norte a sur, permitiendo ampliar las opciones de desplazamiento y descongestionar la Av. Loreto.

Asimismo, los vehículos que ingresen desde la Av. Sánchez Cerro por la calle Junín continuarán hacia el sur, cruzarán la Av. Grau y girarán a la izquierda por la calle Huancavelica. Desde allí podrán continuar hacia la calle Cuzco, en dirección a la Av. Bolognesi, o seguir hacia la Plaza de Armas y acceder a los establecimientos comerciales de sus alrededores.

El gerente de Transporte, Aldo Díaz Valverde, señaló que la comuna viene coordinando con el gobierno regional y la empresa contratista, las condiciones necesarias para garantizar el funcionamiento de estas rutas durante la ejecución de los trabajos.

Entre las acciones previstas se encuentra el acondicionamiento de las vías con adoquines, instalación de señalización y presencia de personal de tránsito, quienes orientarán a conductores y peatones durante el periodo de implementación de los cambios. Recordó que una estrategia similar fue aplicada en la calle Lima, donde actualmente el tránsito se desarrolla con normalidad pese a la ejecución de las obras de reconstrucción.