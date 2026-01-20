La agrupación piurana Armonía 10, de Walther Lozada, sufrió un atentado con dinamita, que dejó con serios daños el ómnibus. Al menos, no se registró ningún herido de gravedad, debido a que los músicos se encontraban en el escenario en un evento en la ciudad de Trujillo. El atentado ocurrió cerca de las 2:30 de la madrugada de ayer lunes fuera de una discoteca.

Un nuevo atentado contra una orquesta piurana atemoriza al sector musical. El ómnibus en el que se movilizan los músicos y el personal de la agrupación, fue atacado con dinamita mientras estaba estacionado fuera de la discoteca Monasterio, ubicada en la urbanización Los Jardines del Golf, en la ciudad de Trujillo.

Los cantantes y parte de la agrupación estaban en el escenario. A uno de los conductores de la unidad, que estaba descansando, solo le cayó los vidrios rotos producto de la fuerte explosión. Dos personas que salían de la discoteca habrían sufrido heridas leves.

El ataque con dinamita mecha corta dañó la parte inferior de la unidad y atemorizó a los miembros de la orquesta, asistentes y a los vecinos de los alrededores. Hasta el lugar llegaron los efectivos y peritos de la Policía de Trujillo para iniciar las investigaciones.

La orquesta piurana publicó un comunicado para informar sobre lo sucedido en Trujillo y aseguró que solo fueron daños materiales. No obstante, hizo un llamado a las autoridades por los ataques a las orquestas musicales.

“Condenamos firmemente estos actos de violencia y hacemos un llamado al Gobierno y a las autoridades para que tomen acciones inmediatas frente a la creciente inseguridad que afecta a diversos sectores del país”, indicaron en su comunicado.

Ante lo sucedido, la hija de Walther Lozada, Bianca Belén, agradeció a los piuranos por su preocupación con los integrantes de la orquesta musical e indicó que el atentado solo ha generado daños materiales al ómnibus de la empresa.

“No hay pérdidas humanas que lamentar, solo nuestro ómnibus, nuestra herramienta de trabajo, el segundo hogar de quienes formamos Armonía 10 de Walther Lozada. Solo sé que Dios y mi padre extienden una protección única para todos nosotros. Es el segundo atentado que tenemos. El primero ocurrió en Lima y hoy (ayer) en Trujillo, al parecer no estamos seguros en ninguna parte de nuestro país”, expresó la hija de Walther Lozada.

Horas después, el general de la Policía en La Libertad, Franco Moreno, indicó que investigan para descartar que el atentado haya sido directo a la orquesta o a la discoteca, pues sostuvo que ya se tendría identificados a los supuestos responsables del hecho.

“No sabemos si ha sido para la discoteca Monasterio o para Armonía 10. No existe denuncia de ninguno de los dos”, dijo el general.