En pleno estado de emergencia por inseguridad ciudadana, fue asesinado de varias puñaladas un comerciante en la provincia de Sullana. El horrendo asesinato ocurrió cerca de las 2 de la madrugada de ayer, cerca del sector Carlos Augusto Salaverry, a pocos metros de la avenida Par Vial y el colegio El Nazareno del asentamiento El Obrero, en la provincia de Sullana.

Se trata del comerciante Jonathan Garcés Atoche (32), quien fue encontrado sin vida en horas de la madrugada.

Fueron los mismos vecinos quienes dieron aviso a los efectivos de la comisaría El Obrero y Serenazgo, quienes llegaron a la zona a constatar el hecho.

Posteriormente, hizo su aparición el representante del Ministerio Público, quien ordenó el levantamiento del cadáver, traslado e internamiento en la morgue de esta ciudad para la necropsia de ley y determinar fehacientemente la causa de su deceso.

Según las primeras investigaciones policiales, Garcés Atoche habría sido apuñalado por un grupo de delincuentes.

“Nosotros no hemos escuchado nada, llevamos 30 años viviendo en la zona y nunca ha sucedido esto, unos vecinos encontraron el cuerpo del comerciante y comunicaron el hecho a la Policía”, indicaron los vecinos.

LEE TAMBIÉN || Piura: Contraloría detecta irregular aprobación de adicional en la presa de Sullana

Los familiares y amigos luego de conocer la noticia lamentaron su repentina muerte.

“Descansa en paz hermanito, los que te conocíamos sabíamos que no te metías con nadie. Mis condolencias para la familia Garcés Atoche, para sus padres y su abuela. Dios les de resignación”, escribieron sus familiares en las redes sociales.

Tras el crimen del comerciante, personal de División de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú llegó a la zona para realizar un operativo e identificar a todas las personas que se encontraban en las calles.

Por su parte, los pobladores criticaron duramente el estado de emergencia en Sullana y aseguraron que los crímenes por sicariato continúan y a plena luz del día.

“Cuando no había estado de emergencia al menos habían policías en las calles, ahora no encuentras ninguno. Todo está fuera de control, Sullana es tierra de nadie. En los asentamientos humanos no existen policías, todos están en el centro de la ciudad. Que bonito el estado de emergencia, sigue muriendo gente”, afirmaron los pobladores que pidieron presencia militar.

