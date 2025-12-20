Durante un operativo en la zona conocida como vereda alta del mercado de Piura, la Fiscalía, Policía, Sucamec y otras entidades lograron el decomiso de aproximadamente 125 kilogramos de productos pirotécnicos, entre artesanales e industriales, los cuales se encontraban siendo comercializados de manera ilegal.

Entre los productos decomisados se hallaron rascapies, cohetones, avellanas, forma de bola, rata blanca, calaveras, artesanales y diversos productos pirotécnicos comerciales que eran ofrecidos a niños, pese a que su venta a menores de edad se encuentra expresamente prohibida.

La comercialización de este tipo de productos en mercados y su venta a menores de edad constituye un delito contra la seguridad pública, en la modalidad de tráfico, comercio y almacenamiento ilegal de productos pirotécnicos, debido al alto riesgo que representan para la integridad física de la población, especialmente de los niños.

El operativo fue realizado por la Segunda Fiscalía Provincial Especializada de Prevención del Delito, a cargo de la fiscal provincial Berena Ballesteros Vigil, con la participación de los fiscales adjuntos Manuel Mena Ruíz y Raquel Chinchay Chávez, quienes supervisaron las acciones preventivas y el cumplimiento de la normativa legal vigente.

Además, contó con la participación de personal de la Policía Fiscal, así como de diversas unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú, entre ellas la DIVINCRI, USE y UDEX, en coordinación con la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC) – Piura.