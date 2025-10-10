En el marco de acciones preventivas y coordinadas con diversas entidades del Estado, la Segunda Fiscalía de Prevención del Delito de Piura lideró un operativo interinstitucional en el ex peaje Bayóvar, a la altura del kilómetro 984 de la carretera Panamericana Norte, que permitió la incautación de más de 30 kilos de productos pirotécnicos y la intervención de ciudadanos extranjeros en situación migratoria irregular.

La acción contó con la participación de diversas instituciones como la Policía Nacional del Perú (unidades de Carreteras, Tránsito, Seguridad del Estado y Policía Fiscal), la Dirección Regional de Transportes, Sutran, Migraciones y Sucamec. Y tuvo como objetivo prevenir delitos como el contrabando, la trata de personas, contra la seguridad pública y contra la administración pública.

Durante la intervención, se hallaron tres cajas que contenían un total de 33 kilogramos de productos pirotécnicos, tanto artesanales como comerciales, ocultos en la bodega de un vehículo de transporte provincial. De acuerdo con la normativa vigente, Sucamec procedió con la incautación del material.

Asimismo, la fiscal adjunta provincial Raquel Chinchay Chávez dispuso que el personal policial informe de los hechos al fiscal penal de turno en Catacaos, para que actúe conforme a sus atribuciones, dado que el material era transportado como equipaje por una pasajera, quien fue puesta a disposición de la Policía Nacional por presunto delito contra la seguridad pública.

En paralelo, personal de Seguridad del Estado y de Migraciones intervino a seis ciudadanos venezolanos con situación migratoria irregular, quienes fueron trasladados para el inicio del procedimiento correspondiente, conforme a lo establecido en la Ley de Migraciones.

Durante la actividad, la fiscal Chinchay Chávez exhortó a los conductores de los vehículos intervenidos a no transportar productos peligrosos o prohibidos sin las medidas de seguridad y autorizaciones necesarias, advirtiendo que ello pone en riesgo la vida e integridad de los pasajeros y demás ciudadanos.

Finalmente, unidades policiales especializadas realizaron controles de identidad a pasajeros a bordo de buses de transporte interprovincial, reforzando así las acciones de prevención del delito.

Con este tipo de intervenciones, el Ministerio Público actúa en cumplimiento de su misión de defender la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos, desarrollando acciones preventivas que buscan reducir la comisión de delitos y garantizar la seguridad de la población, especialmente de los sectores más vulnerables.