Un contigente de efectivos policiales de diversas unidades, junto a personal de la Fiscalía, Ejército e INPE, intervinieron el penal de Piura, donde incautaron objetos prohibidos y estupefacientes en las diversas celdas.

La intervención fue realizada la mañana de ayer, con la participación de las Unidades y Subunidades de la Región Policial Piura, DINOES y el Grupo GRECCO, bajo el mando del general PNP Jorge Jares Reyme.

El operativo fue desarrollado exhaustivamente en los diferentes pabellones y áreas comunes del penal, donde lograron incautar objetos prohibidos como puntas de metal y cuchillos. Asimismo, presuntas sustancias ilícitas.

En la diligencia participó personal de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (FECCOR) de Piura, así como fiscales provinciales y adjuntos.

Todo el material decomisado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones de ley y la determinación de responsabilidades administrativas y penales.

Según las autoridades, estas acciones realizadas forman parte de una estrategia para prevenir hechos delictivos y restablecer el principio de autoridad dentro del recinto carcelario, en un contexto marcado por la creciente preocupación ciudadana frente a la inseguridad.

Recordemos que el pasado 6 de enero, las autoridades con la participación de agentes del INPE, realizaron un operativo en el mismo penal, donde hallaron armas y minicelulares.

En dicho operativo desarrollado en el pabellón 5 izquierdo, decomisaron los artículos ilícitos. En el registro de la canaleta ubicada en la pared del patio se halló 2 minicelulares de pantalla táctil y teclado alfanumérico, y sin chip, una batería de celular standard, 2 cables hechizos y 3 armas blancas punzo penetrantes de fabricación artesanal, hechos de platina de fierro.

Tras la revisión corporal al interno L.A.A.M., sentenciado a 10 años por el delito de robo agravado, le incautaron en uno de los compartimientos de su billetera, un nano chip.

Mientras que en la celda 10, al interno L.E.Z.R., sentenciado a 25 años por el delito de extorsión, le decomisaron una botella plástica de 500 mililitros con un líquido fermentado artesanal (chicha).

Asimismo, en las pertenencias del interno J.O.G., sentenciado a 5 años por el delito de robo agravado, le hallaron 2 botellas plásticas conteniendo también un líquido fermentado.