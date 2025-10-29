Tras años de convivencia con la contaminación, el humo y los malos olores del antiguo botadero municipal, la realidad para miles de familias piuranas comienza a cambiar. La Municipalidad Provincial de Piura (MPP) y el Ministerio del Ambiente (Minam) han dado inicio a la construcción del primer relleno sanitario y modernas plantas de valorización de residuos sólidos, una obra de trascendental importancia que mejorará la calidad de vida de más de 732 mil habitantes de los distritos de Piura, Castilla, Catacaos y Veintiséis de Octubre.

El proyecto, con una inversión superior a S/ 52.6 millones, marca el comienzo de una nueva era ambiental en la provincia y representa un paso firme hacia una gestión moderna, sostenible y responsable de los residuos sólidos.

TECNOLOGÍA DE PUNTA AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA

El viceministro de Gestión Ambiental, Juan Antonio Durand Galindo, detalló que este sistema integral se implementará con el apoyo de la cooperación japonesa.

“Estamos invirtiendo más de S/ 52 millones en un sistema integral con relleno sanitario, planta de transferencia y plantas de valorización orgánica e inorgánica, implementadas con tecnología semiaeróbica japonesa bajo el método Fukuoka,” explicó Durand. Este método permitirá un manejo técnico, seguro y ambientalmente responsable de los desechos.

La infraestructura principal se ubicará en el distrito de Catacaos. El relleno sanitario, de 40 hectáreas, tendrá la capacidad de recibir 538 toneladas diarias de residuos, con una vida útil de cinco años en su primera etapa.

Adicionalmente, se implementarán dos plantas de valorización para residuos orgánicos e inorgánicos y una planta de transferencia en el distrito de Castilla, sobre un área de 8 hectáreas, promoviendo la segregación, valorización y aprovechamiento de residuos bajo un enfoque de economía circular.

UN LOGRO DE GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD

El alcalde Gabriel Madrid Orue destacó que este proyecto simboliza un cambio histórico y es un logro conjunto entre los distintos niveles del Estado. “Pasamos de tener un botadero a contar con un relleno sanitario moderno. Este proyecto se logró gracias a la articulación con el Ministerio del Ambiente, el MEF y el Congreso,” sostuvo la autoridad provincial.

Madrid subrayó la importancia de la sostenibilidad del sistema en el tiempo. “Nada sirve si no se mantiene. Los municipios deben asumir la operación y mantenimiento para que esta infraestructura se conserve y funcione correctamente. Ahora debemos fortalecer la educación ambiental para fomentar el reciclaje desde los hogares,” añadió, haciendo un llamado a la acción ciudadana.

Este esfuerzo forma parte del Programa de Desarrollo de Sistemas de Gestión de Residuos Sólidos en Zonas Prioritarias, ejecutado por la UE003: GICA en 31 ciudades del país, en el marco de los convenios con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).