A un adolescente de 17 años le impusieron una medida socioeducativa de internamiento de 4 años en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Miguel Grau de Piura, debido a que fue hallado responsable de la infracción a la ley penal contra la seguridad pública en la modalidad de tenencia ilegal de armas de fuego, luego de haber apuntado y efectuado varios disparos durante un campeonato deportivo en la provincia de Ayabaca.

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La medida fue obtenida por el despacho del fiscal Alexis Roa Ordinola, quien sustentó la denuncia ante el órgano jurisdiccional contra el menor quien permanece internado de manera preventiva por estos hechos.

De acuerdo con la investigación fiscal, el 13 de junio de este año, en el centro poblado El Toldo, el adolescente habría apuntado con un arma de fuego a personas que participaban en un torneo deportivo y efectuado disparos al aire. Ante esto, fue retenido por los pobladores y entregado a la Policía. Le incautaron una pistola. Además, le hallaron 21 cartuchos calibre 9x17 mm en estado operativo y ocho casquillos más.