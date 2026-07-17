Agentes del Depincri intervinieron a cinco presuntos integrantes del clan familiar “Los Chacales” debido a que les hallaron droga en una vivienda de la provincia de Sullana.

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El operativo ocurrió en un inmueble ubicado en la calle San Pedro del asentamiento Nueve de Octubre. Los intervenidos fueron identificados como E.C.V. (42), J.N.F. (20), C.A.C.V. (39), D.C.F.V. (39) y M.V.M. (60).

Durante la intervención les incautaron 200 gramos de clorhidrato de cocaína, siete teléfonos celulares, una balanza digital, dos tablets, una motokar y dinero. Ante esto, ambos son investigados por el supuesto delito de microcomercialización de sustancias ilícitas.

Asimismo, uno de los detenidos registraría investigaciones.El caso es investigado por la Policía en coordinación con el Ministerio Público para determinar la responsabilidad de los intervenidos por hechos delictivos.