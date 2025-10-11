En el marco de las funciones de prevención del delito, personal fiscal de la Segunda Fiscalía de Prevención del Delito de Piura, en coordinación con la Policía Nacional del Perú a través de la Unidad Especializada en Prevención e Investigación de Robo de Vehículos y con el apoyo de la municipalidad de Piura, ejecutaron un operativo preventivo en diversos establecimientos de talleres mecánicos y cocheras de vehículos en esta jurisdicción.

La intervención se centró en aquellos locales que operan de manera informal, priorizando la verificación de su funcionamiento y el control de vehículos almacenados en su interior.

Durante el operativo, el personal especializado realizó un exhaustivo control de placas y motores de los vehículos encontrados en estos espacios, con el objetivo de identificar posibles bienes de procedencia ilegal.

Asimismo, los representantes del Ministerio Público y efectivos policiales, exhortaron a los encargados y propietarios de estos establecimientos, a abstenerse de ocultar o guardar vehículos de procedencia dudosa o ilícita, haciéndoles conocer los contenidos del delito de receptación agravada.

Estas acciones forman parte de la función continua en prevención, que busca reducir riesgos delictivos y contribuir activamente al fortalecimiento de la seguridad ciudadana en Piura.