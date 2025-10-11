Fiscalía y la policía realizan operativos
Fiscalía y la policía realizan operativos

En el marco de las funciones de prevención del delito, personal fiscal de la Segunda Fiscalía de Prevención del Delito de Piura, en coordinación con la Policía Nacional del Perú a través de la Unidad Especializada en Prevención e Investigación de Robo de Vehículos y con el apoyo de la municipalidad de Piura, ejecutaron un en diversos establecimientos de talleres mecánicos y cocheras de vehículos en esta jurisdicción.

La intervención se centró en aquellos locales que operan de manera informal, priorizando la verificación de su funcionamiento y el control de vehículos almacenados en su interior.

Durante el operativo, el personal especializado realizó un exhaustivo control de placas y motores de los vehículos encontrados en estos espacios, con el objetivo de identificar posibles bienes de procedencia ilegal.

Asimismo, los representantes del Ministerio Público y efectivos policiales, exhortaron a los encargados y propietarios de estos establecimientos, a abstenerse de ocultar o guardar vehículos de procedencia dudosa o ilícita, haciéndoles conocer los contenidos del delito de receptación agravada.

Estas acciones forman parte de la función continua en prevención, que busca reducir riesgos delictivos y contribuir activamente al fortalecimiento de la seguridad ciudadana en Piura.

TAGS RELACIONADOS