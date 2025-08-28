Un suboficial de la Policía fue detenido y otro permanece como no habido tras ser denunciados por el presunto cobro de una coima de S/2,000 a un transportista durante un operativo realizado la noche del último martes en el cono sur de Talara.

De acuerdo con la Fiscalía, los investigados son el S3 PNP Lizama Prado, quien fue detenido y permanece bajo custodia en la comisaría de Talara Alta, y el S3 PNP Alama Calle, actualmente no habido. Ambos habrían cobrado el dinero a través de la aplicación Yape, depositado en la cuenta de una mujer que sería pareja sentimental de uno de ellos.

Tras cobrar la presunta coima, los policías dejaron abandonado el patrullero en el distrito de Lobitos, lo que refuerza las sospechas sobre su responsabilidad.El fiscal Harold Martínez, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, confirmó que el caso involucra únicamente a estos dos agentes.

Según la denuncia, los policías habrían detenido al transportista durante un operativo de control y le exigieron el pago para dejarlo continuar con los pasajeros extranjeros que trasladaba. El conductor accedió a realizar la transferencia, lo que permitió a la Fiscalía obtener pruebas que presuntamente vinculan a los detenidos con el hecho denunciado.