Personal de Fiscalización de la comuna piurana ejecutó un operativo en distintos establecimientos veterinarios con el objetivo de verificar que cumplan con las autorizaciones municipales y brinden servicios bajo las condiciones de seguridad y salubridad que exige la normativa.

Durante la intervención, la veterinaria Pet Sho, ubicada en el A.H. Los Algarrobos, fue sancionada conforme a la Ordenanza Municipal N.° 125, artículos 9 y 10 (Código 06-610), por carecer del Certificado de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones (ITSE). La multa impuesta asciende al 50 % de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

Asimismo, la veterinaria Pet Clinic, situada en la Av. José Aguilar Santisteban, en la Urb. Ignacio Merino, fue sancionada por no contar con certificado sanitario y/o de fumigación. En este caso, la multa establecida corresponde al 30 % de una UIT, de acuerdo con lo dispuesto en el Código 03-1201 de la misma Ordenanza Municipal N.° 125.

La comuna precisó que este tipo de operativos se vienen desarrollando en diversos rubros y zonas de la ciudad, con el fin de garantizar que los servicios ofrecidos a la población cumplan con las normas municipales vigentes.

En un contexto en el que cada vez más familias destinan cuidados especiales a sus mascotas, la Municipalidad de Piura reafirma su compromiso de fiscalizar de manera rigurosa estos establecimientos, asegurando condiciones adecuadas de atención, salubridad y seguridad.