Productos del programa estatal Wasi Mikuna (exQali Warma), al parecer en mal estado y no aptos para el consumo humano, fueron encontrados por padres de familia de la institución educativa “Hermanos Meléndez”, en el distrito de La Unión.

El hallazgo ocurrió ayer en horas de la tarde, cuando las madres de familia detectaron que el pollo trozado y la pavita, emanaban un fuerte olor a descomposición. Dichos productos habían sido entregados recientemente por el mencionado programa.

Hasta el lugar llegó personal policial, quienes constataron que el pollo trozado y la pavita, empaquetados bajo la marca “Rapisabor”, presentaban al parecer condiciones inadecuadas para el consumo humano.

Los padres de familia exigieron a las autoridades del colegio y a los responsables de la recepción de los alimentos que verifiquen rigurosamente la fecha de vencimiento y el estado de los productos recibidos, a fin de salvaguardar la salud de los estudiantes.

La directora del centro educativo, Teresa Ramos Coello, realizó la denuncia en la comisaría y los productos fueron inmovilizados para que se realicen las indagaciones y pruebas correspondientes y determinar si son o no aptos para el consumo humano.