La Policía Nacional ejecutó un operativo simultáneo en seis regiones del país para desarticular a la banda criminal denominada Los Sanitarios de la Corrupción.

La organización estaría integrada por exfuncionarios del Gobierno Regional de Piura y contratistas que habrían manipulado licitaciones a su favor. En total, se realizaron 20 allanamientos contra 13 investigados.

🚨 #PNPInforma | La @DircocorPNP en coordinación con el @FiscaliaPeru ejecutó un megaoperativo Los sanitarios de la Corrupción, en Piura, Chiclayo, Lima, Iquitos y Cerro de Pasco.

➡️ 20 allanamientos

➡️ 7 investigados (funcionarios y contratistas)

La investigación se originó a raíz de la licitación para la construcción del Hospital Piura. Según las pesquisas, tras la firma de una adenda, se autorizó el pago de S/ 815 590 por equipamiento biomédico que no fue entregado en la fecha pactada, lo que generó la denuncia por colusión agravada.

Cabe mencionar que se logró la detención preliminar por siete (07) días, contra los siguientes funcionarios:

PIURA 05

1. SAUL LABAN ZURITA (En su calidad de Ex Gerente de Infraestructura GORE)

2. JIM HENRY MERINO MERINO (ex abogado de la Oficina de Obras GORE)

3. WILMER VISE RUIZ (En su calidad de Ex gerente de Infraestructura GORE)

4. RODOLFO JIMÉNEZ VILCHERREZ (Ex Director de Obras GORE)

5. MIRIAM ELIZABETH ACUÑA TENORIO (Gerente General de CONSAC – Empresa a Cargo de la Supervisión)

CHICLAYO 01

1. FERNANDO ARTURO ELIAS ZULOETA (En su calidad de Residente de obra)

PASCO 01

1. MOISES BENJAMIN SALAZAR (En su calidad de Residente)