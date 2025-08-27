La Contraloría advirtió que, en el primer semestre del 2025, la municipalidad de Morropón y la de Paita registran 0% en ejecución presupuestal para la adquisición de insumos del Programa del Vaso de leche (PVL).

Según la Contraloría, al cierre del primer semestre del año 2025, es decir, hasta el 30 de junio del presente año, la Municipalidad Provincial de Morropón y Paita no habían ejecutado el presupuesto público asignado para esta adquisición, S/ 1 459 542 y S/ 930 385, respectivamente, situación que evidencia una inacción para atender a los beneficiarios de este programa social como son los niños menores de seis años, las madres gestantes, personas con discapacidad y adultos mayores.

En ese sentido, la Contraloría señaló que a pesar de que las entidades están obligadas por ley a abastecer a los beneficiarios del programa los siete días de la semana y, al no ejecutar el presupuesto, están incumpliendo sus funciones en materia de programas sociales.

El caso de Piura forma parte de un panorama más amplio: a nivel nacional, 127 gobiernos locales en 18 regiones registraron cero ejecución presupuestal al 30 de junio del 2025, pese a contar con más de S/ 15 millones 643 mil asignados para el PVL.

La situación se agrava porque, además de no utilizar los recursos, estas entidades tampoco remitieron la información obligatoria sobre gastos ni la distribución mensual de raciones, lo que impide verificar si el programa llegó a sus destinatarios.

Ante esta situación, la Entidad Fiscalizadora Superior ha notificado a los titulares de las entidades que registran nula ejecución presupuestal a fin de que adopten las medidas preventivas y correctivas y con esto permitan asegurar el otorgamiento de la ración alimentaria diaria a los beneficiarios de su jurisdicción. Para ello, la entidad continuará con las acciones.