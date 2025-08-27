Los familiares de la joven asesinada al parecer por su tío, Xiomara Huertas Santiago, rechazaron las declaraciones del jefe de la Región Policial de Piura, general PNP Manuel Farías Zapata, quien aseguró que se habían realizado labores de búsqueda con canes para dar con el paradero de la joven.

El tío de Xiomara, Julio César Mechato, calificó de “totalmente falsa” esa versión y afirmó que fueron los pobladores de Vichayal quienes, encontraron el cuerpo de la joven tras varios días de intensa búsqueda.

“Totalmente falso que el general PNP de Piura realizó una búsqueda con canes. No debe declarar si no sabe la verdad, aquí fue la gente la que se unió y trabajó sin descanso hasta hallarla. Yo soy una de las principales personas que han estado en la búsqueda”, dijo indignado Mechato.

Los familiares denunciaron que las autoridades no actuaron con la celeridad.

En tanto, el principal sospechoso, Jorge Silva permanece detenido en la Divincri de Piura, luego que el Poder Judicial dictó una detención preliminar de 7 días como presunto autor del delito de feminicidio en agravio de su sobrina.

Recordemos que el presunto feminicida registra una denuncia por tocamientos indebidos contra su sobrina de 4 años en San Juan de Miraflores en Lima y además, en su computadora se le encontró supuestamente videos de pornografía infantil.