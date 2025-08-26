Los exfuncionarios del Gobierno Regional de Piura, junto a integrantes del Consorcio Hospital Piura, que están detenidos por el caso de “Los Sanitarios de la Corrupción”, habrían concertado para poder montar una red operativa de fraude y cobrar tres valorizaciones por más de S/815,000 por la construcción y equipamiento del Hospital de Huarmaca. Así lo revela la investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Piura.

Según la tesis fiscal, los exfuncionarios habrían emitido y suscrito informes en los cuales solicitan a otras áreas de dicha institución del Estado, “se disponga el pago por concepto de valorizaciones a favor del Consorcio Hospital Piura”.

A dichos exfuncionarios, que fueron identificados en la carpeta fiscal, “se le imputa que con funcionarios del Gobierno Regional de Piura, habría concertado con el Consorcio Hospital, para defraudar al Estado”,indica el documento.

Además, se les acusa de haber visado, en señal de conformidad, la Adenda N°10 que modifica el contrato, bajo los argumentos expresados por el representante legal del mencionado consorcio, aprovechándose de la situación producida por la pandemia del Covid-19.

Dicha adenda modificaba las condiciones de pago y entrega de bienes en las valorizaciones de equipamiento, en beneficio del Consorcio Hospital Piura, puesto que la entidad se obligó a cancelar en su perjuicio el 80%, respecto al equipamiento que requiere preinstalación y el 70% de los equipos que no requieren preinstalación, en el momento en que ingresen los bienes a un almacén situado en la ciudad de Lima o Callao, siendo un lugar distinto a la región (Piura), donde se ejecutaba la obra

“Todo ello favoreció posteriormente al Consorcio ejecutor de la obra con el pago de tres valorizaciones (29, 30 y 32) que sumadas ascienden a S/815,198.42 (solo equipamiento), por equipos que no están considerados como tecnología de punta (biomédicos) y que, además, a la fecha, no se encuentran en posesión de la entidad (hospital) contratante”, señalan.

Los nueve procesados, entre exfuncionarios e integrantes del Consorcio Hospital Piura, son investigados por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura. Además, el millonario perjuicio patrimonial, afectaría la salud de la población más vulnerable de la ciudad de Huarmaca.

La tesis indica que, los investigados, habrían conformado una red de fraude. “Se habría montado todo una red operativa de fraude que permite deducir una complejidad ilícita que inclina al juzgador que pretenderán no sólo eludir la acción de la justicia; pues es difícil, económicamente, remediar el perjuicio, sino que podrían entorpecer la investigación en marcha”, señala la investigación.

Por el momento, los exfuncionarios del Gobierno Regional de Piura de la gestión 2019-2022, permanecen con detención judicial como presuntos autores del delito de colusión agravada en perjuicio del Estado.