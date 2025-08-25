En un horrendo hecho, una joven de 18 años y estudiante de la carrera de Administración de la Universidad Nacional de Piura, que había sido reportada como desaparecida hace unos días, fue encontrada sin vida, amarrada de las manos y enterrada en el corral de la vivienda de su tío, en el distrito de La Arena, en Piura.

Cerca de las 11:50 de la noche del sábado 23 de agosto, sus familiares la encontraron y dieron aviso a la Policía y personal del Grupo de Homicidios, que sacó el cuerpo de Xiomara Alejandra Huertas Santiago, que fue reportada como desaparecida.

La joven estaba amarrada de las manos, en estado de descomposición y enterrado en posición fetal en el corral de la casa, en la calle San Martín, cerca al polideportivo, en el centro poblado de Vichayal.

Ante lo ocurrido, agentes policiales lograron detener a Jorge J.S.A, de 42 años, tío de la víctima, que sería el principal sospechoso, ya que habría confesado el hecho.

Incluso, cuando lo sacaban de la casa, un grupo de enardecidos vecinos lo atacaron a golpes, pero la Policía tuvo que intervenir e incluso realizaron disparos al aire y lanzaron bombas lacrimógenas.

Un familiar contó que el detenido hizo un hueco en el corral, donde estaba amarrado un toro, para que no se acerquen a buscar. “(...) Donde había un toro, debajo, para que disimule y para que nadie se acerque, había hecho una poza de casi tres metros y medio. Ahí la había maniatado de las manos y la había enterrado”, señaló muy dolido Julio Mechato Olivares.

Incluso, dijo que el sospechoso hacía su excremento ahí, con la finalidad que los perros que llevaba la familia de la joven para que la busquen, no la encuentren.

Señaló que gracias a Dios y a unos jóvenes, se percataron que la tierra estaba movida y al desenterrar, encontraron el cadáver de la universitaria.

Contó que la mató, quizás, por venganza.“Según versiones, le había contado a su enamorado, que el señor (detenido), la estaba acosando. La quería filmar cuando se estaba bañando y ella le avisó a su madre e hizo que le digan a sus familiares. Quizás lo ha motivado a vengarse”, dijo el familiar de Xiomara.