La Capitanía de Puerto de Paita dispuso el cierre total, nivel V, del Puerto de Paita y Bayóvar, debido a la presencia de condiciones oceanográficas y meteorológicas anómalas.

El cierre de los puertos también incluye el cierre de las caletas Matacaballo, Chullillache, Delicias, Constante, Parachique, Ensenada Sechura, Puerto Rico, Tortugas, Islilla, Colán, Yacila, Tierra Colorada y el Terminal Multiboyas, debido a que los oleajes anómalos ponen en riesgo la vida humana y el medio ambiente acuático.

La medida comenzó a regir desde el sábado 23 de agosto y restringe todo tipo de actividad marítima, incluidas las embarcaciones menores, salvo maniobras autorizadas. Asimismo, se ordenó izar la bandera Bravo (roja) en los puestos de capitanía y mantener encendida la luz color rojo como señal de peligro.

La Capitanía exhortó a pescadores, armadores, empresas administradoras de puerto y agencias marítimas a cumplir estrictamente la disposición y adoptar las medidas de seguridad necesarias. La resolución busca evitar accidentes y garantizar la protección de la actividad portuaria en la región.