Paita amaneció ayer bloqueada. Cientos de pescadores, armadores, comerciantes, estibadores y bodegueros de la provincia de Paita bloquearon y quemaron llantas como parte del paro organizado para exigir al Gobierno la ampliación de la cuota de pota en beneficio de los trabajadores.

Desde muy temprano, cientos de pescadores en la provincia de Paita salieron a protestar bloqueando las vías y quemando llantas como parte de la manifestación donde piden al Gobierno Central y al Ministerio de la Producción (Produce) se amplíe la cuota anual de pesca de calamar gigante (pota), la misma que es fijada en 504.000 toneladas según Produce, y que, de acuerdo a la Resolución, el 25 de agosto se permita la pesca equitativa e igualitaria.

Los protestantes, con pancartas en mano, procedieron a bloquear el ingreso de Piura a Paita, así como la entrada al terminal portuario y otros accesos, impidiendo la circulación de los vehículos por estas zonas. Los conductores se vieron en la obligación de parar y las personas tuvieron que descender de las unidades para caminar y llegar a sus destinos.

Durante la protesta, los gremios señalaron que el Gobierno busca beneficiar a un grupo de pescadores dejando en desventaja a los pescadores artesanales, los mismos que son el sustento para miles de familias de Paita, Sechura y otras provincias.

Asimismo, otro de los problemas que reclaman los pescadores y comerciantes, es en contra de las embarcaciones extranjeras (embarcaciones chinas) que operan al borde de las 200 millas pues, según indican, arrasan con los productos hidrobiológicos en esta parte de la región, dejándolos en pérdidas.

Hasta el cierre de la edición, los pescadores seguían bloqueando las vías y señalaron que esta medida se levantará hasta que una comisión de alto nivel llegue hasta la zona para dar solución a su demanda de reclamos, pero de manera real y concreta, ya que señalaron que las promesas del Gobierno solo quedan así, en promesas. “No estamos pidiendo favores, estamos exigiendo respeto a nuestro trabajo y nuestras familias”, señaló un dirigente pesquero de la provincia de Paita.

Mientras tanto, en la provincia de Sechura, los pescadores se reunirán este lunes 25 de agosto para definir si acatan un paro regional en rechazo a la nueva resolución que, según señalan, limitan su actividad pesquera.