El Jurado Electoral Especial (JEE) de Piura detectó la infracción de publicidad por parte del gobernador regional de Piura, Luis Neyra León, y dispuso retirar los carteles de publicidad estatal ubicadas en la obra de la carretera Turicarami-Jíbito, en Sullana, valorizada en S/ 80 millones.

La medida fue dictada mediante la Resolución Nº00051-2025-JEE-PIU2/JNE, en la que el personal de fiscalización identificó la publicidad estatal en dos carteles en la vía pública.

Estas están ubicadas en las intersecciones de las avenidas Panamericana con Juan Bosco, frente al parque Bolognesi; asimismo, en la prolongación de la avenida José de Lama con avenida Las Dalias, frente Sodimac, en la carretera Sullana-Paita.

“Disponer que el señor Luis Neyra cumpla con el cese de la publicidad estatal detectada contenida en el informe de fiscalización, en un plazo no mayor de 10 días calendario. (...), debiendo informar de la medida correctiva impuesta bajo apercibimiento de imponer sanción de amonestación pública y multa...”, señala la Resolución del JEE.

Ante esto, el abogado Juan Carlos Alamo Castro, especialista en Derecho Electoral y Municipal y egresado de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del JNE, indicó que: “en el caso del gobernador de Piura, el Jurado Electoral Especial ha tenido a bien manifestar y determinar que sí ha existido una infracción al deber de publicidad estatal. No olvidemos que las entidades públicas están en la obligación de solamente realizar publicidad estatal única y exclusivamente cuando se trate de impostergable necesidad y utilidad pública, cosa que en la presente causa no ha sucedido, porque lo que estamos visualizando es que se trata de un tema de obra pública”, dijo Alamo a Correo y pidió a las entidades a ser respetuosos de la norma que está estipulada, ya que las multas pueden llegar hasta las 30 UIT.

Si no cumplen con lo dispuesto por el JEE, Luis Neyra puede ser denunciado ante la Fiscalía.