Los integrantes de la Sala Civil de Piura confirmaron de manera definitiva la medida cautelar presentada por la agrupación “Dignidad Universitaria”, desmoronando de esta manera la arbitraria anulación de las elecciones complementarias que pretendía imponer el Comité Electoral, en la que resultó como absoluto ganador José Luis Ordinola Boyer.

Con resolución N.° 2 del 26 de junio, la Sala Civil declaró infundada la oposición formulada por los integrantes del ex Comité Electoral Universitario de la Universidad Nacional de Piura; en consecuencia, dispusieron mantener los efectos de la medida cautelar concedida por Resolución N° 01, del 5 de septiembre del 2025.

La agrupación “Dignidad Universitaria” precisó que este fallo histórico se suma a la sentencia de amparo que ya ganaron a su favor en el proceso principal. “Con esto, la justicia tumba todas las mentiras y la guerra sucia orquestada contra nuestro líder, el Dr. José Luis Ordinola Boyer, a quien incluso intentaron desprestigiar con denuncias falsas de supuesto ”tráfico de influencias”, manifestaron.

Recordemos que la jueza ordenó en la Resolución Nro. 01 continuar con el proceso electoral del año pasado o proclamar los resultados de las elecciones que se desarrollaron el 8 y 9 de julio, en la que resultó ganador José Ordinola.