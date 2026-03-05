El Juzgado Civil de Castilla rechazó la apelación presentada por el presidente del Comité Electoral de la Universidad Nacional de Piura (UNP), Vicente Luis Paredes Muro, y ratificó que todo lo actuado sea remitido a la fiscalía para la denuncia penal respectiva por el presunto delito de desobediencia a la autoridad.

Con la resolución N° 3 de fecha 3 de marzo del presente año, la jueza del Juzgado Civil de Castilla, Tania Victoria Castillo Domínguez, declaró improcedente el recurso de apelación presentado por el presidente del Comité Electoral UNP, Vicente Paredes Muro, contra la Resolución N° 2, la cual disponía hacer efectiva la Resolución N° 1, la cual ordenaba la actuación inmediata de una sentencia, que era decidir si anulan el último proceso de Elección Complementaria de Rector del 2025 al 03 abril 2028 o declaraban como absoluto ganador como rector a José Luis Ordinola Boyer.

La jueza sustentó su decisión asegurando que según el artículo 406 del Código Procesal Civil, la resolución que rechaza un pedido de aclaración es inimpugnable, por lo que no puede ser apelada.

Además, el juez ratificó la imposición de multas progresivas contra el comité para garantizar que se acaten las sentencias emitidas. Finalmente, la resolución ordena remitir copias certificadas de los actuados para formalizar las acciones legales correspondientes ante la resistencia institucional observada.

“La Juez ha ordenado que la asistente judicial cumpla inmediatamente con remitir las copias certificadas a la Fiscalía Penal de Turno de Castilla. Los miembros del Comité ya no tienen donde esconderse: deberán responder penalmente por su renuencia y resistencia a acatar un mandato judicial”, indicaron desde la agrupación “Dignidad Universitaria”.

Agregaron que pese a que el plazo de vigencia de los integrantes del Comité Electoral, vence este 12 de marzo, pues se hará una nueva elección, “la responsabilidad penal es personal, es decir, no porque dejen de ser miembros del comité electoral, se sustraen de su responsabilidad, no se dejen engañar, desde Dignidad Universitaria lucharemos para que sean condenados con una sentencia ejemplar, y posterior su destitución y expulsión de la UNP...Exigimos la entrega inmediata de la acreditación y proclamación conforme a la voluntad expresada en las urnas”, subrayó Dignidad Universitaria.