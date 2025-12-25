Junior Camizán Guerrero pide perdón a su hermano Anthony Camizán, desaparecido desde el 2022, por no encontrarlo. Sin embargo, dijo que siguen firmes en su búsqueda, sin miedo y sin rendirse en el camino hasta dar con su paradero.

hermano. A más de 3 años y medio de su desaparición, Junior Camizán Guerrero le promete a su hermano, el joven universitario Anthony Camizán Guerrero, a seguir en esta lucha de búsqueda hasta encontrar su cuerpo que fue reportado como desaparecido desde el 21 de agosto de 2022.

Por estas fechas de Navidad, Junior Camizán le dedicó un tierno mensaje donde destacan su amor entre hermanos y su lucha por encontrar la verdad y que los responsables de su desaparición paguen por lo sucedido.

“Otra Navidad sin ti, pero sé que, donde sea que estés, ya estás encontrando un poco de paz. Solo te pedimos tiempo y perdón por demorar tanto en encontrarte, mi cayito. A los culpables que te hicieron tanto daño, poco a poco les llegará su momento; la justicia divina se encargará de ellos, si es que aquí en la tierra no la reciben. Te extrañamos muchísimo en casa, Anthony. Un beso hasta donde sea que estés”, escribió en su cuenta de Facebook, Junior Camizán.

En tanto, dijo que seguirán firmes, sin miedo y sin rendirse. “Confiamos en Dios, porque él ve lo que muchos callan y hará justicia a su tiempo. Su ausencia duele, pero su memoria nos sostiene y nos obliga a seguir luchando hasta que la verdad salga a la luz. Y que aquí están todos los que lo queremos buscando justicia”, señaló Junior a Diario Correo.

De otro lado, continúa la búsqueda y captura del suboficial de la PNP Edixon Rone Córdova Godos, sobre quien pesa una orden de prisión preventiva por nueve meses, al ser investigado como presunto autor del delito de secuestro agravado en agravio del joven universitario Anthony Camizán.