Diversos integrantes de las Juntas Vecinales Comunales en compañía de efectivos de la Policía nacional del Perú, realizaron operativos en asentamientos de la provincia de Sullana con la finalidad de fortalecer la seguridad y prevenir actos delictivos.

Los patrullajes fueron realizados en diferentes sectores de los asentamiento Villa Primavera y César Vallejo. Participaron miembros del Serenazgo Municipal, efectivos de la Oficina de Policía Comunitaria de la comisaría de Nueva Sullana y Juntas Vecinales.

Informaron que estas actividades son parte del plan municipal de prevención del delito y vigilancia ciudadana que busca consolidar la presencia institucional en terreno, facilitar el intercambio de información entre vecinos y autoridades, y reforzar la seguridad de los sullaneros.