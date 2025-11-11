La médica María Janeth Torres Hidalgo fue designada como la nueva directora ejecutiva del Hospital de Apoyo II-2 de la provincia de Sullana, en reemplazo de su colega Dante Salazar La Torre quien renunció el pasado 29 de setiembre.

La Resolución Ejecutiva Regional Nº 592-2025 nombra a Torres en su nuevo cargo. Ella laboró como directora del Hospital Regional Cayetano Heredia de la localidad de Piura. Asimismo, estuvo en otro cargos en ocasiones anteriores.

Tras su designación, los trabajadores y familiares de los pacientes pidieron a la nueva funcionaria que solucione los problemas, entre ellos, en brindar una oportuna y buena atención a los enfermos que llegan diario a este nosocomio de la ciudad de Sullana.