Diversas fisuras y grietas, así como el desprendimiento del material para el sellado de juntas, fueron detectadas en la obra de un canal regadío en Salitral, en la provincia de Sullana que fue culminado hace pocos meses y financiado por la municipalidad de dicho distrito por un valor de S/ 8′125,177.04. Así lo reveló la Contraloría General de la República.

El informe de control concurrente Nº 020-2025-OCI/0455-SCC del 29-10-2025, señala las situaciones adversas sobre la obra denominada “Mejoramiento del canal de riego 29+500 del distrito de Salitral, en Sullana”.

Integrantes de la comisión de control efectuaron un recorrido para realizar una inspección física y verificar el estado situacional de la mencionada obra, en presencia de la representante de la Subgerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Salitral.

Ahí constataron que el canal que fue construido presenta desprendimiento del material colocado en las juntas entre las losas de concreto hechas a lo largo del mismo. Esto, según indican, quedó registrado en el “Acta de visita de inspección a obra N° 01-2025-CG/OCI-0455-CC-2202315”.

Detallan que el desprendimiento del material de las juntas de losas de concreto en el canal construido es alrededor de las progresivas 0+900, 1+090, 1+140, 1+200, 1+400, 1+480, 2+360, 2+760 y 2+940.

La Contraloría de la República también verificó fisuras y grietas en la mencionada obra del canal de regadío en Salitral. “Constató que uno de los pases de quebrada construido, presentaba fisuras y grietas en su estructura, así como también, se constató que las losas de mampostería no se construyeron de acuerdo a los planos del expediente técnico”, señalan en el informe.

Explicaron que fueron detectadas en la estructura construida para el pase de la quebrada tipo canoa Nº3 en la progresiva 2+710 donde presentan fisuras y grietas en la losa horizontal y sardineles.

A la vez, señalan que las losas de mampostería de los pases de quebrada N° 1 y N° 3 tipo canoa construidos, no se encuentran acorde al diseño variable en sus bordes.

Estas se encuentran en la vista de pase de quebrada N°1, hacia el ingreso y salida, construido distinto a los planos. También en la vista de pase de quebrada N°1, en la cangrejera en la estructura de pase de quebrada N°1 y en la vista de pase de quebrada N°2 hacia la salida.

El documento indica que la empresa que ganó la buena pro y estuvo a cargo de los trabajos es “Construcciones y Servicios Generales Fuerte Roble, E.I.R.L.”.

El órgano de control indicó que situaciones adversas también fueron detectadas en ocasiones anteriores en esta misma obra, respecto de las cuales la Municipalidad de Salitral no adoptó acciones preventivas y correctivas, o estas no fueron comunicadas.