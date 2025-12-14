Preocupación y desesperación se vive en la Compañía de Bomberos de Piura debido a la destrucción de pistas, el cierre de vías y el colapso vehicular provocados por la ejecución de la obra de pistas y veredas en el centro de la ciudad, que ejecuta el Gobierno Regional de Piura. Esta situación impide la salida inmediata de las unidades ante una emergencia, lo que podría retrasar la atención oportuna.

El jefe de la Compañía de Bomberos de Piura, brigadier Saúl Vargas, expresó su preocupación por el desorden y las obstrucciones que se vienen registrando por las calles del centro de Piura, tras los trabajos de pistas y veredas. La situación los afecta debido a que los vehículos no pueden salir ante una emergencia.

El local de los bomberos se ubica en la calle Tacna que, si bien aún no ha sido destruida, ya se generó un caos vehicular, pues los autos se estacionan como si nada e impiden que las unidades bomberiles salgan rápidamente a atender una emergencia.

El brigadier explicó que la salida desde su unidad, que normalmente utilizan hacia la avenida Sánchez Cerro y Grau, está actualmente comprometida y dificultan enormemente el paso de sus vehículos, que son anchos y requieren espacio.

“Si hay una emergencia, no tendríamos por dónde salir. Saliendo de la Tacna hacia la Grau ya está cerrada en la parte de la Catedral, y para la Sánchez Cerro, hay un tremendo tráfico, los autos en doble fila estacionados. Nuestros vehículos son anchos, no podrían salir por ahí”, explicó el brigadier.

Asimismo, precisó que si no hay un plan de contingencia, el desorden seguirá y esto se agravará cuando se cierre esta parte de la calle Tacna.

Finalmente, pidió a las autoridades asignar un lugar seguro para su reubicación para cuando se tenga planeado picar la calle Tacna, pues las unidades no pueden permanecer a la intemperie y sin seguridad.