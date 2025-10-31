La Contraloría General inició ayer un operativo en la región Piura de control “Comisarías Básicas PNP 2025” con la finalidad de determinar las condiciones en las que se encuentran 16 dependencias policiales ubicadas en las 8 provincias de la región en lo relacionado a infraestructura, dotación y equipamiento, sistema de atención de denuncias, además de su operatividad para enfrentar la delincuencia en sus calles.

El operativo de control a las comisarías se realiza a nivel nacional donde se fiscaliza a casi 500 comisarías del país. Para esta intervención, casi 700 auditores fueron desplegados a las 25 regiones policiales del Perú.

El operativo se desarrollará hasta el 5 de noviembre, tras lo cual se emitirán los informes de control respectivos, cuyos resultados serán notificados al titular del Ministerio del Interior y a la Dirección de la Policía Nacional del Perú para que se tomen las acciones correctivas correspondientes en cada una de las dependencias policiales intervenidas.