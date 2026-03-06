Justicia es lo que exigen los familiares de la sexagenaria María Magdalena Pardo Zapata, quien falleció aplastada por el pesado vehículo municipal de placa de rodaje AN-118 cuando intentaba cruzar las avenidas Progreso y Junín, en el distrito de Castilla.

Precisamente, las hermanas de la anciana fallecida desconsoladas por su repentina y trágica muerte cuestionaron duramente el comunicado que emitió la Municipalidad Provincial de Piura, la tarde del día del accidente, en donde aseguraban que asumirían “plenamente su responsabilidad civil y moral, garantizando el soporte necesario de manera directa e independiente de las coberturas de los seguros correspondientes”, lo cual hasta la fecha no lo han cumplido.

“Estamos indignadas con el comunicado que sacaron donde aseguraron que se harían cargo de gastos, pero hasta el momento nadie ha llegado, ni a la comisaría, ni a la morgue. Queremos que se haga justicia, que su muerte no quede impune. El chofer dice que no la ha visto, pero están los vídeos de las cámaras de seguridad en donde se puede ver lo que ha pasado realmente”, dijo dolida e indignada, Carmen Pardo.

Su otra hermana, Alicia, llorando desconsoladamente, solo suplicó justicia. “Que se haga justicia porque era una mujer trabajadora y así enferma se fue a buscar el pan de cada día y no es justo que muera de esa forma, que paguen por lo que han hecho, es una vida, una hermana que ya no la volveremos a ver, justicia por el amor de Dios”, dijo.

Sin embargo, la noche de ayer, la Municipalidad Provincial de Piura informó que el personal edil sí fue a la casa de la señora que falleció en el accidente. En el lugar estuvo presente el seguro, que brindó las explicaciones a la familia a nombre de la municipalidad. Asimismo, los familiares han solicitado apoyo a la comuna con dos toldos para las exequias.