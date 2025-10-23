Con 30 casos atendidos, tres sentencias obtenidas por Terminación Anticipada, una condena efectiva, tres prisiones preventivas dictadas y 15 procesos inmediatos incoados, la Fiscalía de Flagrancia de Piura cerró su segunda semana de labores, tras procesar a un total de 38 personas detenidas.

Según el reporte de monitoreo realizado por la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Piura, Faviola Campos Hidalgo, los delitos más frecuentes en este periodo fueron hurto agravado, robo agravado, violencia contra la autoridad, lesiones culposas vinculadas a accidentes de tránsito y tenencia ilegal de municiones.

En ese marco, la Segunda Fiscalía Provincial de Flagrancia Delictiva de Piura, liderada por la fiscal provincial Sara Ruth Yarlequé Adrianzén, gestionó además 11 casos con detenidos por conducción en estado de ebriedad, los cuales fueron remitidos al Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia de Piura, en cumplimiento del Decreto Legislativo N.º 1194, que regula el Proceso Inmediato para delitos flagrantes.

Asimismo, se intervinieron casos de lesiones ocurridas dentro del Establecimiento Penitenciario de Río Seco, los cuales también fueron tratados bajo el marco de flagrancia delictiva, permitiendo una intervención oportuna del Ministerio Público.

Estos resultados reflejan avances significativos en la atención rápida y eficaz de casos, así como en la aplicación efectiva de los procesos inmediatos, lo que contribuye a una respuesta penal célere frente al delito y refuerza la lucha contra la impunidad en la región.