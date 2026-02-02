En un operativo en el Terminal Pesquero de Piura, la Fiscalía Especializada en Prevención del Delito y la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de Piura identificaron a tres menores de edad realizando labores de estiba en horario nocturno, calificado como trabajo forzoso y explotación laboral.

La intervención se realizó a las 4:00 de la madrugada de ayer domingo, con la participación de la Sunafil, la Dirección Regional de Trabajo de Piura y la Policía Nacional en el marco del Día de la Lucha contra el Trabajo Forzoso (1 de febrero).

Cabe señalar que, el Ministerio Público de Piura activó los procedimientos correspondientes conforme a la normativa vigente sobre trabajo adolescente permitido.

Finalmente, la Fiscalía sigue desarrollando acciones de verificación de las labores de descarga, estiba y comercialización de productos hidrobiológicos, con la finalidad de identificar posibles situaciones de trabajo forzoso y explotación laboral.