Más de ochenta elementos de prueba habría reunido la Fiscalía de Castilla en la investigación que se sigue contra los integrantes del Comité Electoral de la Universidad Nacional de Piura (UNP) por los presuntos delitos contra la fe pública, en la modalidad de falsedad ideológica, falsedad genérica, contra la administración pública en la modalidad de abuso de autoridad y contra la voluntad popular en la modalidad de atentado contra el derecho de sufragio respectivamente, en agravio de esta casa superior de estudios y de José Luis Ordinola Boyer.

Así lo informó Romy Sullón, abogada de la catedrática Socorro Granda, quien precisó que entre los investigados se encuentran los catedráticos Vicente Paredes Muro, Raúl Izquierdo Gonzales y los estudiantes: Karla Saldarriaga Pasapera, Carlos Palacios Alemán y Luigi Saavedra Alburqueque.

“Esta denuncia ha estado en investigación preliminar desde julio del año 2025 y a lo largo de todos estos meses hasta diciembre se ha logrado acopiar 85 elementos de prueba que precisamente le dan al representante del Ministerio Público la convicción de que en ese sentido existe un ilícito penal perpetrado en agravio de la Universidad Nacional de Piura. Definitivamente están ya todas las pruebas debidamente acopiadas y documentadas”, aseveró Sullón.

Agregó que “los denunciados han hecho uso de su derecho constitucional de guardar silencio, se han resistido y se han opuesto a colaborar con el esclarecimiento de los hechos que la comunidad universitaria y la región necesita pues esclarecer y necesita saber por qué razón estamos todavía con un rector en encargado”.

“Estamos convencidos que se va a cerrar este círculo que nos va a mostrar cómo se ha cometido este fraude electoral con la firma del acta que firmaron cinco miembros del Comité Electoral”, manifestó la letrada.