El alcalde provincial de Piura, Juan Francisco Cevallos, y el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, realizaron una visita técnica al dren Japón-Turquía, ubicado en el distrito de Veintiséis de Octubre, donde se ejecutará una intervención de mantenimiento y acondicionamiento a través del programa Llamkasun Perú, como parte de las acciones preventivas frente al Fenómeno El Niño 2026-2027.

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La intervención demandará una inversión aproximada de S/ 180,000, tendrá una duración de 21 días y permitirá generar empleo temporal para alrededor de 40 personas, convirtiendo las acciones de prevención en oportunidades de ingresos para las familias beneficiarias.

Los trabajos tienen como objetivo mejorar las condiciones de salubridad, transitabilidad, seguridad y ornato urbano en los sectores ubicados en los anexos del dren Japón-Turquía y sus alrededores, mediante labores de limpieza, mantenimiento, acondicionamiento y recuperación de espacios públicos.

La intervención contempla además acciones de urbanismo táctico y mejoramiento del entorno urbano, orientadas a recuperar áreas deterioradas, mejorar la circulación peatonal y vehicular, proteger la infraestructura existente y generar espacios más seguros y accesibles para más de 5 mil habitantes.

Entre las principales metas físicas se considera la limpieza y descolmatación de 197.99 m² de la franja superior del dren, el perfilado de calles anexas en terreno natural en un área de 10,323.46 m², la ejecución de 46.20 m² de piso de piedra emboquillada y el sembrado de 25 plantas ornamentales.

También se instalará una baranda de tubo de fierro galvanizado en el puente, se ejecutarán veredas de concreto y se realizará la demolición y reposición de la vereda de concreto en el pozo de EPS Grau ubicado en La Península. Asimismo, se construirán sardineles de concreto para proteger las áreas intervenidas.

Durante la visita, el alcalde Juan Francisco Cevallos destacó la participación del Gobierno Nacional en estas acciones preventivas y señaló que la articulación entre los distintos niveles de gobierno resulta fundamental para proteger a la población ante el próximo periodo lluvioso.

“Agradecemos la presencia del Ejecutivo y del ministro de Trabajo en Piura. La prevención es fundamental para salvaguardar la vida de nuestra población frente al Fenómeno El Niño, pero también permite generar empleo e ingresos para las familias”, señaló.

El burgomaestre también agradeció las gestiones del diputado César Revilla para llevar esta intervención al sector y destacó que el sector privado viene sumándose a las acciones preventivas. En ese sentido, anunció que próximamente la Municipalidad Provincial de Piura suscribirá un convenio con Fundación Romero para intervenir en cuencas ciegas, drenes y un pozo en Cura Mori, zonas consideradas prioritarias frente al FEN.

Por su parte, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, resaltó la importancia de que las municipalidades identifiquen oportunamente los puntos vulnerables para orientar las intervenciones preventivas y generar empleo en las zonas que más lo necesitan.

“El Gobierno actúa en Piura con prevención, empleo y oportunidades”, afirmó el ministro, quien informó que, en el marco de la implementación de proyectos en la región, se movilizarán más de S/ 55.8 millones, destinados a ejecutar más de 280 actividades de intervención y generar aproximadamente 4,200 empleos temporales.

En la visita técnica también participaron el diputado César Revilla, la diputada María Luisa Silupú, el alcalde de Veintiséis de Octubre, José Madrid, y funcionarios de las instituciones involucradas.