Vecinos y comerciantes del centro de Piura reclamaron por el riesgo que representan las calles ante los trabajos que ejecuta el consorcio Diamantes Jubers SAC.

Rosario Burneo precisó que varios de sus clientes se han caído producto de los huecos que hay en las calles, sobre todo en la calle Callao donde funciona su hotel. La mujer reclamó porque la obra se ha ejecutado en mal tiempo, debido a las lluvias que se registran en estos meses.

“La obra se ha ejecutado en mal tiempo y con gente que no sabe nada de Piura, pues como se sabe en Piura llueve en el mes de enero hasta abril, cómo se les ocurre hacer una obra en estas fechas. Las personas no se han caído por las lluvias sino por esta obra. Hacen zanjas, han removido la tierra, está movediza. Mi clienta, una persona adulta, se cayó cuando caminaba”, dijo Burneo.

Por su parte, Luis Quiñones, informó que interpuso una denuncia en la comisaría de Piura por agresión por parte de un trabajador de la empresa Jubers SAC cuando grababa los trabajos que se ejecutaban cerca de su local, señalando que existe un peligro latente en esta zona.

“Se había coordinado la intervención hoy (ayer), pero me he acercado a eso de las 2 de la tarde y efectivamente estaban arreglando, pero no en la parte de la pizzería que era lo que había reclamado, pregunté y empecé a grabar y salió un obrero que me intentó quitar el celular y a reclamar para que no grabará. Estoy pidiendo garantías”, dijo Quiñones.

Por su parte, mediante un comunicado, la Cámara de Comercio expresó su profunda preocupación e indignación frente al prolongado cierre de vías en el centro histórico de la ciudad, una situación que ha superado todo límite de razonabilidad y hoy representa un grave atentado contra el desarrollo económico, la seguridad, la salud pública y la calidad de vida de los ciudadanos.