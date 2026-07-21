Ante la proximidad del Fenómeno El Niño, la Dirección Regional de Educación de Piura enfrenta una brecha total de infraestructura que supera los 10,000 millones de soles. Este presupuesto es indispensable para ejecutar las obras de prevención y acondicionamiento necesarias en cientos de colegios vulnerables de la región.

Desde la Dirección Regional de Educación (DRE) de Piura informaron que, de los 3,321 locales educativos de la región, 1,341 se encuentran en riesgo a nivel de infraestructura. Asimismo, el reporte de la Oficina de Defensa Nacional y de Gestión del Riesgo de Desastres (Odenaged) detalla que, ante el peligro de lluvias, 53 instituciones presentan un nivel de riesgo muy alto, mientras que otras 611 se ubican en nivel alto.

“Hacen un total de 664 escuelas que se encuentran en una situación bastante complicada, que incluiría a más de 43,000 estudiantes y a más de 2,600 docentes en riesgo”, informó Alexis Flores, coordinador de la sede regional de Gestión de Riesgos y Desastres (Prevaed), quien realiza los monitoreos permanentes de colegios de la región.

Aclaró que los centros educativos con riesgo están distribuidos a lo largo de las 12 UGEL de la región, pero los más afectados son en el casco urbano, semiurbano, y en la zona rural. Para ello, necesitan de más de S/ 10,000 millones para infraestructura que incluye el tema de drenaje y zonas inundables.

“Según el área de infraestructura de la DRE Piura, son 10,153 millones de soles la brecha total para poder atender todas estas necesidades a nivel de infraestructura”, señaló Flores.

Frente a esta situación, el director regional de Educación, Wilmer Gonzales, señaló que la DRE Piura no cuenta con presupuesto en la actualidad para atender estas medidas de prevención ante un eventual periodo lluvioso. No obstante, aseguró que viene monitoreando todos los colegios de la región a fin de seguir emitiendo las fichas técnicas y conseguir el presupuesto.

“La Dirección Regional de Educación no cuenta con el presupuesto para poder, digamos, mitigar en el caso de la construcción de un centro educativo o algo un techo. No tenemos la parte presupuestal. Eso es verdad”, declaró Gonzales.

Asimismo, precisó que, ante la llegada del ministro de Educación, Jorge Marticorena, a la ciudad de Piura, coordinarán para que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) pueda considerar el pedido de presupuesto.

“Se tendría que comenzar con el MEF y con el nuevo gobierno que entra, para poder nosotros tratar de solucionar el problema, no tan solo la parte de infraestructura, sino la parte de mobiliario de los centros educativos”, insistió.

De otro lado, informó que hoy mantendrá una reunión con los directores de las UGEL para determinar los colegios en riesgo y evaluar la suspensión de clases en el mes de noviembre. “El día de mañana (hoy) tenemos una reunión con todos los directores de UGEL para ver realmente cuáles son los centros educativos que sí van a suspender y cuáles no”, aseguró.

Finalmente, Gonzales dijo que plantearán al titular del Minedu el envío de aulas prefabricadas que tanto Huancabamba, Huarmaca y Ayabaca necesitan.