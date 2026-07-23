Mauricio Diez Canseco anunció que su relación sentimental con la modelo argentina Aixa Sosa llegó a una pausa. El empresario confirmó que actualmente está soltero y explicó que ambos decidieron darse un tiempo tras una serie de circunstancias que afectaron la relación.

“Estoy soltero ahorita, nos hemos dado un tiempo con Aixa”, declaró el popular ‘pizzero’ para Trome.

Al ser consultado por los motivos de la separación, Diez Canseco indicó que un reportaje en el que apareció junto a Daylin Curbelo, madre de sus dos últimos hijos, habría generado una confusión.

“La entiendo (a Aixa) porque hubo un reportaje con Daylin (Curbelo) en mi casa con nuestros hijos y ahí se malinterpretaron las cosas, pero tú sabes que los niños (hijos de ambos) necesitan del cariño de su papá”, sostuvo.

En la misma actividad, el empresario también se refirió a la imitación que realiza Alfredo Benavides y reiteró que mantiene una actitud positiva frente a las críticas.

“En todos mis años de arduo trabajo he tenido siempre una Actitud Mental Positiva, que llamo AMP y que ha logrado que cada idea se concrete y hayamos podido crecer con los años, dar trabajo a miles de personas y ahora nos alistamos para la internacionalización”, comentó el pizzero.

Aunque muchos suelen sentirse ofendidos o sentir vergüenza por una imitación, Diez Canseco siempre ha mostrado tener una gran personalidad para reírse de sí mismo, soportar las críticas y respetar el trabajo de los artistas.

“Alfredo es un genio y siempre me ha imitado con mucho respeto, siempre me he divertido y lo hace bien. En la vida se alcanzan los objetivos con mucha actitud, hay que creer en uno mismo”, añadió.