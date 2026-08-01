De acuerdo con el reporte del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud (Minsa), la región registra 112 personas fallecidas y ha acumulado 5,905 episodios de neumonía en lo que va del año.

El grupo de adultos mayores de 60 años encabeza la cifra de mortalidad por neumonía con 89 decesos. Le siguen la población de 20 a 59 años, con 13 fallecidos, y los menores de 5 años, con 8 decesos. En tanto, en el rango de 10 a 19 años se han registrado 2 muertes.

Cabe señalar que los adultos de 60 años a más constituyen la población más vulnerada por esta enfermedad. En lo que va del año, este grupo registra 2,186 casos acumulados, un aumento del 28% frente a los 1,705 casos reportados en el mismo lapso del 2025.

En los menores de 5 años, los cuadros de neumonía continúan al alza. La región registra 1,323 episodios acumulados, un 6% más que los 1,253 reportados en 2025. Este grupo etario suma 402 hospitalizados.