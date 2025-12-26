La región Piura registra un total de 122 decesos y 10 287 casos, entre probables y confirmados, de neumonía en lo que va del 2025, según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud (Minsa).

Hasta el 20 de diciembre de 2025, la región registró 6 fallecimientos en menores de 5 años con 2 157 casos, de 5 a 9 años con 2 muertes y 1 529 episodios, del grupo de 10 a 19 años con 13 decesos y 1 031 casos; y de 20 a 59 años con 21 fallecidos y 2 315 episodios.

Mientras tanto, el grupo etario con mayores víctimas mortales es la de adultos mayores, de 60 a más que según el Minsa hay 90 fallecimientos y 3 245 casos entre probables y confirmados.

Los especialistas piden a los padres de familia vacunar a los menores y personas vulnerables para evitar complicaciones en su salud.