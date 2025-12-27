Según el Sistema Nacional de Defunciones, la región Piura, desde el mes de enero y en lo que va de diciembre, registró un total de 158 fallecidos por accidentes de tránsito, cuya cifra asciende a la del año 2024, que reportó 142 decesos, es decir 16 víctimas más murieron.

Julio con 24 fue el mes con el pico alto de muertes a causa de accidentes de tránsito en la región. Le sigue mayo con 15, agosto y diciembre 14 cada uno, abril, octubre y noviembre 13 (c/u), enero y junio 12 (c/u), febrero y septiembre 10 y en el mes de marzo 8.

Entre las víctimas también se reportaron cientos de personas heridas producto de estos fatídicos accidentes, que según precisa la policía, se dan por exceso de velocidad, entre otras causas.

En tanto, por fiestas de fin de año, recomiendan tomar medida preventivas para evitar estos accidentes. No manejar si toman bebidas alcohólicas y manejar con moderación.