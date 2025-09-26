La Universidad Nacional de Piura (UNP) se ubica en el puesto 24 de las universidades públicas, según la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

El Ranking Universitario del IV Informe Bienal 2021-2022, que busca retratar de manera ordenada la realidad universitaria desde una perspectiva transparente, no coloca a la UNP en los 10 primeros puestos, sino en el puesto 24.

Según el informe, la elección de las mejores universidades coincide con el cambio normativo suscitado con la ley N° 31520, que restablece la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas, promulgadas el 21 de julio de 2022, la cual modifica la Ley Universitaria.

Los primeros tres puestos son para la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que se ubica en el primer lugar, le sigue la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y la Universidad Nacional de Ingeniería.

La UNP, que alberga a más de 12 000 estudiantes, se ha visto involucrada en presuntos actos de corrupción por rectores que estuvieron al mando de esta universidad, creando que la población estudiantil pierda la confianza. Incluso, este año se sigue una acción de amparo por las elecciones universitarias, en las que se denunció presunto fraude. Ante esto, los docentes y especialistas han criticado la situación en la que se encuentra la universidad de los piuranos.

El catedrático de esta universidad, Flabio Gutiérrez, precisó que hace algunos años la UNP ocupaba lugares expectantes en los rankings, pero en los últimos años ha ido bajando de lugar, debido a las malas decisiones en la gestión, en la académica e investigación.

“La encargatura tras encargatura del rectorado, no permite hacer planes a mediano y largo plazo, Hay desprestigio de la UNP, causada por malas decisiones, casos de posibles actos de corrupción, etc”, precisó Gutiérrez.